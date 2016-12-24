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İzmit Belediyesi’nden hurda araç sahiplerine uyarı

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İzmit Belediyesi’nden hurda araç sahiplerine uyarı
İzmit Belediyesi’nden hurda araç sahiplerine önemli bir uyarı yapıldı. 

Kullanılmayan ve hurdaya çıkan araçların mahalle aralarına, yol kenarlarına bırakılmamasını isteyen İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililer, "Hurdaya çıkmış araçlar, bazı vatandaşlar tarafından yollara, kaldırımlara veya boş alanlara bırakılmaktadır. Bu araçların bırakılmaması konusunda defalarca uyarılarda bulunmamıza rağmen bazı kişilerin uyarıları dikkate almadıklarını görmekteyiz. Hurda araçlar trafiği tehlikeye düşürmekle birlikte, çevre kirliliğine neden olmakta, fare, sinek gibi haşerelerin üremesi için uygun ortam oluşturmaktadır” dediler.

İlgililer, uyarıları dikkate almayan hurda araç sahipleri hakkında Kabahatler Kanununa istianeden en az 554 Lira para cezası uygulanacağı uyarısında da bulundular.

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