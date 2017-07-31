İzmit Belediyesi’nden kiralık 10 iş yeri 

İhaleyle kiraya verilecek gayrimenkuller şunlar:
x-Yenidoğan Mahallesi Seka Devlet Hastanesi Yolu üzerinde dernek lokali.(Muhammen kira bedeli 100 TL)
x-Ömerağa Mahallesi Naci Girginsoy Sokak’ta çay ocağı(Muhammen kira bedeli 250 TL)
x-Karabaş Mahallesi Hafız Selim Sokak’ta açık otopark(Muhammen kira bedeli 4.550 TL)
x-Hayvan Pazarı’nda 4 Nolu adaklık satış yeri (Muhammen bedeli 500 TL)
x-Gündoğdu Mahallesinde teknik altyapı alanı(Aylık muhammen kira bedeli 4.167 TL)
x-Alikahya Fatih Mahallesi’nde oto yıkama tesisi yeri(Aylık muhammen kira bedeli 1.200 TL)
x- Tavşantepe Dilek Sokak’ta teknik altyapı alanı(Aylık muhammen bedeli 4.167 TL)
x-Süleymaniye Mahallesi’nde 85 metrekarelik konut(Aylık muhammen kira bedeli 250 TL)
x-Gündoğdu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde kreş.(Aylık muhammen kira bedeli 1.550 TL).
İhaleler bugün saat 11.00’den itibaren İzmit Belediyesi Encümen salonunda yapılacak.
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