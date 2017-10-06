İzmit Belediyesi'nden kiralık yerler

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 13 yerin kiralama ihalesi 16 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Yetkililer, belediyenin hüküm ve tasarrufunda bulunan 1 adet çay ocağı, 1 adet işyeri, 1 adet açık otopark, 1 adet oto yıkama yeri,1 adet depolama alanı, 1 adet büfe çay bahçesi, 4 adet dernek lokali, 1 adet teknik alt yapı, 1 adet kafeteryanın ihalesiyle ilgilenenlerin 13 Ekim Cuma günü saat 16.00’ya kadar belediyeye başvurmaları gerektiğini söylediler.



SU KAYAĞI TESİSLERİ DE KİRALIK



İzmit Belediyesi’nin ihaleyle kiraya vereceği yerler arasında Gölkay’daki su kayağı tesisleri de bulunuyor. Muhammen bedeli 2000 lira olan tesislerin 5 yıl süreyle kiraya verileceği kaydedildi:

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihalenin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

