İzmit Belediyesi’nden kırsal alanda kanal çalışması
İzmit Belediyesi tarafından İzmit'in Akmeşe bölgesinde su kanalı çalışması yapıldı.
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Pirahmet Sokak ile Bulduk ve Süverler köylerinde dere geçişlerinin kontrol altına alınması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 1500 metre uzunluğunda kanal kazıldı. Kazılan kanallara boruların döşendiğini söyleyen yetkililer, "İhtiyaç duyulan bölgelerde benzer çalışmalara devam edeceğiz" dediler.
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