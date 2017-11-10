İzmit Belediyesi’nden kırsal alanda kanal çalışması

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Pirahmet Sokak ile Bulduk ve Süverler köylerinde dere geçişlerinin kontrol altına alınması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 1500 metre uzunluğunda kanal kazıldı. Kazılan kanallara boruların döşendiğini söyleyen yetkililer, "İhtiyaç duyulan bölgelerde benzer çalışmalara devam edeceğiz" dediler.