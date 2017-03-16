İzmit Belediyesinden kitap okuma atölyesi

İzmit Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik kitap okuma atölyesi projesini hayata geçiriyor.

İzmit Belediyesi, üniversite öğrencileri için kitap okuma projesini hayata geçiriyor. İlk etapta Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi ile başlanacak projenin ilerleyen dönemlerde diğer fakültelerde de uygulanacağı kaydedildi. Projeyle ilgili olarak İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Öztürk, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük ile bir araya geldi. Öztürk ve Küçük, proje hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Proje hakkında bilgi veren Muhammet Öztürk, ”Amacımız, üniversiteli gençlerle birlikte belirleyeceğimiz kitapları öğrencilere dağıtarak bu kitapların okunmasını sağlamaktır. Dağıtılan kitaplar okunduktan sonra, kitabın yazarı ile öğrencileri bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunduracağız. Böylelikle de okuyan bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamış olacağız” dedi.

Öztürk, projeye destek veren Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük’e de teşekkür etti.