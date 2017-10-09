İzmit Belediyesi’nden okul sporlarına tam destek
Yaklaşan okul sporları yarışmaları öncesinde Kocaeli Okul sporları, İzmit Belediyesi, İzmit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile projeler ve planlamalar ile ilgili toplantı yapıldı.
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İzmit Belediyesi Kültür Tepesi çay bahçesindeki toplantıya Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Argun, tertip kurulu üyeleri Mustafa Kürkan, Gürhan Öztürk, Gençlik Hizmetleri Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Muhammed Öztürk, İzmit Belediyesi spor dairesinden Necati Akkuzu katıldı. İzmit Belediyesi yetkilileri bu yıl bazı yarışmalara sponsor olmak istediklerini belirttiler. Ayrıca kimi organizasyonları da birlikte yapma arzusu içerisinde olduklarını ilettiler. Okul Sporları yöneticileri, İzmit Belediyesi’nin yaklaşımına teşekkür ettiler. Bu arada okul sporlarında yeni sezonun takviminin henüz gelmediği öğrenildi.
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Etiketler : İzmit Belediyesi, okul sporları
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