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İzmit Belediyesi’nden okullara büyük hizmet

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İzmit Belediyesi’nden okullara büyük hizmet
İzmit Belediyesi Okul Hizmet Masası birimi, kentte bulunan okulların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. 

İzmit Belediyesi, ihtiyacı olan okullara salon, öğretmenler odası, kütüphane, veli bekleme yeri, Atatürk büstü yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı DR. Nevzat Doğan’ın talimatıyla kurulan ve Türkiye’de tek olan Okul Hizmet Masası sayesinde eğitim kurumlarının ihtiyaçları gideriliyor. Yaklaşık 2 yıl önce faaliyet geçirilen Okul Hizmet Masası tarafından bir ay içinde 8 okulda çatı onarımı, boya, badana gibi çok sayıda sorun giderildi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Son olarak Kuva-i Milliye İlkokulunda çatı onarımı, musluk, tuvalet ve pisuvar tamiratı, Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çatı onarımı, oluk ve bahçe tamiratı, Ziya Gökalp İlkokulunda boya, pencere, kapı tamiriyle korniş ve süpürgelik takılması, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çatı tamiratı, Ulusal Egemenlik Orta Okulunda elektrik, musluk ve kapı tamiratı, Akmeşe Orta Okulunda sınıf ve koridor boyanması, Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde dolap tamiratı İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çatı tamirat işi yapıldı” dediler.

Yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını ifade eden okul yönetimleri de, “İyi ki böyle bir birim var. Okul hizmet masası sayesinde sayısız sorunu dert edinmiyoruz. İzmit Belediye Başkanımıza böyle bir birim kurduğu için ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler.

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