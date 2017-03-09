İzmit Belediyesi'nden önemli uyarı

İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Üçtepeler’de şuyulandırma sonucunda 553 kişinin yeni tapu aldıkları hatırlatılarak, “Yeni tapu alan vatandaşların 3 ay içinde belediyemize beyanname vermeleri gerekmektedir. Cezalı duruma düşmek istemeyen mükelleflerin Gelir Birimimize gerekli başvuruyu yapmalarını bekliyoruz” denildi.
Yetkililer, hak sahiplerinin beyannamelerini Belsa’daki Gelir Biriminin yanı sıra İzmit Kaymakamlık binasındaki belediyenin şubesine de yapabileceklerini söylediler.
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