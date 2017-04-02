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İzmit Belediyesinden uygulama merkezi

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İzmit Belediyesinden uygulama merkezi
İzmit Belediyesi tarafından çiftçileri hem teorik hem de pratik alanda bilinçlendirmek amacıyla uygulama ve eğitim merkezi kuruldu. 

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kurulan Uygulama ve Eğitim Merkezinde çeşit çeşit meyveler yer alırken, geri kalan alanda da teorik eğitimlerin verileceği sosyal tesis bulunacak. Merkezin meyve bahçesine sert kabuklu, sert çekirdekli, yumuşak çekirdekli, Akdeniz meyveleri olmak üzere 550’den fazla fidan dikimine başlandı.

Yıl içinde bölgeye sosyal tesisin yapılacağını da söyleyen yetkililer, “Kocaeli’nde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nü ilk kez kuran belediyeyiz. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, çiftçi eğitimlerine büyük önem veriyor. Ziraat mühendisimiz ve veteriner hekimimiz köylere giderek başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konularda eğitimler vererek vatandaşların bilinçlenmesini sağlıyor. Durhasan Köyü’nde çiftçilerimize daha iyi hizmet vermek için böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Buradaki örnek bahçemizde ceviz, kiraz, elma, armut gibi meyvelerin yer aldığı alanlar, çeşitli yem bitkilerin yetiştirileceği demostrasyon alanları bulunacak. Çiftçilere burada fidan ne zaman, nasıl dikilir, ilaçlaması, budaması ve gübrelemesi nasıl yapılır gibi konularda uygulamalı olarak eğitimler vereceğiz. Böylelikle çiftçilerimiz daha verimli ürün alarak kazançlarını da arttırmış olacaklar dediler.

Türkiye’de ilk kez İzmit’te bulunan Uygulama ve Eğitim Merkezi’nde İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev ile Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener incelemelerde bulundu.

Fidan dikim çalışmalarını takip eden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev, “Türkiye’de böylesine orijinal bir projeyi ilk olarak biz yapıyoruz. Hepimiz köy özlemi içerisindeyiz. Proje sayesinde köye gitmeden de bu çalışmaları görmüş olacağız. Şehirdeki çocuklarımız buraya gelerek elmanın, kirazın nasıl yetiştiğini görme imkanı bulacaklar. Başta Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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