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İzmit Belediyesi’nin çalışmaları devam ediyor

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İzmit Belediyesi’nin çalışmaları devam ediyor
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri ekiplerince Topçular’da beton yol, Hacıhızır ve Hasancık’ta parke, Serdar Mahallesi’nde de korkuluk çalışması yapıldı. 

Oldukça dik olan Topçular Arzu Sokak’taki 645 metrekarelik beton yol çalışmasında 78 metreküp hazır beton kullanıldı. Hacıhızır Mahallesi’ndeki 145 metre uzunluğundaki Kadife Sokak’taki çalışmada 670 metrekare kilitli parke, 145 metre de bordür kullanıldığını söyleyen yetkililer, “ Ekiplerimizce Hasancık köyünde de parke çalışması yapıldı. Buradaki çalışmada da 167 metre bordür, 863 metrekare de parke kullanıldı” dediler.
Bu arada İzmit Belediyesi Fen İşleri ekiplerince Serdar Mahallesi’nde bulunan Ziya Gökalp okulunun çevresine de 70 metre uzunluğunda tel örgü çekildi. Buradaki çalışmada da 168 kilogram telçit, bin 250 kilogram da korkuluk malzemesi kullanıldığı kaydedildi.

Yapılan çalışmalar için vatandaşlar İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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