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İzmit Belediyespor altyapısı start verdi

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İzmit Belediyespor altyapısı start verdi
Son yıllarda futbol branşında sadece küçük yaş gruplarında liglere katılan İzmit Belediyespor, yeni sezon çalışmalarına başladı. Mavi-Beyazlı ekip, U-13 ve U-15 yaş gruplarında yeni sezonda mücadele edecek.

U-13 VE U-15 YAŞ GRUBUNDA MÜSABAKALARA KATILACAK

Geçen yıl u-14 yaş grubunda şampiyonluk sevinci yaşayan İzmit Belediyespor, yeni sezonda da altyapısına önem veriyor. Cafer Çelikyılmaz’ın Koordinatörlüğünü yaptığı İzmit Belediyespor altyapısında ayrıca Sertaç Gök ve Feyyaz Cirit de teknik adam olarak görev yapıyor. Mavi-Beyazlı ekip, yeni sezonda küçük yaş gruplarında u-13 ve u-15 Ligi’nde mücadele edecek. Çelikyılmaz, “Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Geleceğe dönük, çok umutluyuz” dedi.

HAFTA SONU FUTBOL OKULU ÇALIŞIYOR

Yeni sezon hazırlıklarına Kuruçeşme’de bulunan kendi tesislerinde devam eden İzmit Belediyespor, futbol okulu çalışmalarını ise hafta sonunda devam ettiriyor. Mavi-Beyazlı ekip, u-15 yaş grubunda önce salonda kuvvet çalışması yapıyor. Daha sonra bu yaş grubu saha çalışmalarına başlayacak. İzmit belediyespor Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk ile Futbol Şube Sorumlusu Necati Akkuzu, altyapı çalışmalarından çok memnun.

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