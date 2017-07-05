İzmit Belediyespor’da iki anlaşma daha

Yeni sezonda ilimizi 1.Lig’de temsil edecek olan İzmit Belediyespor’da yeni sezon öncesinde sporcu, teknik ve idari yapılanma tamamlandı.

Geçen sezonki kadrosuna 4’ü yerli, biri Amerikalı 5 önemli takviye yapan Mavi-Beyazlı ekip yeni sezon hedefini yine zirve yarışı olarak belirledi. İzmit Belediyespor, antrenör olarak Erkan Metin ile devam kararı almıştı. Metin’in yardımcılığına Enes Akdilek getirildi.

“İYİ BİR SEZON ÜMİT EDİYORUZ”

KOÜ BESYÖ öğrencisi olan, birçok kulüpte basketbol oynayan Akdilek, aynı zamanda alt yapıyla da ilgileniyor. Yönetim ayrıca geçen sezonki çalışmalarından çok memnun kaldığı masör Adil Nazlıgül ile devam etme kararı aldı. Kulüp Başkanı Erdoğan Şentürk, “Kurumsal yapımızı tecrübelerimize dayanarak çok güçlü şekilde oluşturuyoruz. Sporcu kadromuza çok önemli oyuncuları kattık. İyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum” dedi. Başkan yardımcısı Ahmet Emre Ercanlı da yeni sezon tüm basketbol severleri salona beklediklerini söyledi.