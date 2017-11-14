İzmit Belediyespor’dan basın toplantısı
İzmit Belediyespor Başkanı Erdoğan Şentürk perşembe sabah kahvaltılı basın toplantısı düzenleyecek.
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Mavi-Beyazlı kulübün Yahyakaptan’daki tesislerinde gerçekleşecek olan toplantının saati 09.30 olarak belirlendi. Bazı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunacağı toplantıda Başkan Şentürk, genel bir değerlendirme yapacak, soruları yanıtlayacak.
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Etiketler : İzmit Belediyespor
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