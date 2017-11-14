İzmit Belediyespor’dan basın toplantısı

Mavi-Beyazlı kulübün Yahyakaptan’daki tesislerinde gerçekleşecek olan toplantının saati 09.30 olarak belirlendi. Bazı yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunacağı toplantıda Başkan Şentürk, genel bir değerlendirme yapacak, soruları yanıtlayacak.

