İzmit Belediyespor’dan kahvaltılı basın toplantısı
İzmit Belediyespor Başkanı Erdoğan Şentürk ile yönetimi yarın spor basınıyla kahvaltıda buluşacak.
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Mavi-Beyazlı kulübün Yahyakapan’daki Tesisleri’nde gerçekleşecek olan toplantının saati 10.30 olarak belirlendi. Başkan Şentürk kulübün faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktarıp, yeni projelerden söz edecek, ayrıca soruları da yanıtlayacak. Yazılı ve görsel basının kahvaltılı basın toplantısına ilgi göstermesi bekleniyor.
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Etiketler : İzmit Belediyespor Başkanı Erdoğan Şentürk
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