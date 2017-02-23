İZMİT BİR TEBESSÜM HİKAYESİ.. VE BEYAZ YALI..

Canım İzmit’im.. Gözümü seninle açtığım andan bu yana daima hikayelerini dinledim.. Atalarımın senin güzelliklerin ve özelliklerinle dopdolu anlatımlarını, dağarcığımda en kıymetli hazinemmişçesine saklıyorum..Ve seni incittikleri zaman, onlarla avunarak teselli buluyorum.. O nedenle de, kendimi hep şanslı hissediyorum.. Çünkü yeni yetişen nesil, İzmit’in gerçeklerini o günleri yaşayanların ağzından duyup, dinleyemeyecek.. Onların gözlerindeki hüznü, seslerindeki titremeyi görüp, duyamayacak.. Sonuçta doğal olarak sana benim gözümüzle bakamayacak, seni her halinle sevip, tebessüm edemeyecek.. Tam tersi, senin noksanını arayacak ve beklide terk edip gidecek.. Yitirilen tüm güzelliklerinden, zenginliklerinden ve değerlerinden sanki sen sorumluymuşsun gibi.. Ancak, Yaratan bu ile öyle büyük ve yok edilmesi mümkün olmayan doğa güzellikleri vermiş ki, eğer görebilirseniz aşık olursunuz.. Evet, aşık olursunuz.. Bu duruma yönelik sizlere onlarca örnek verebilir, isim sayabilirim..Ancak bu güzelim ile gereken iğliyi gösterdiğimiz söylenebilir mi.? Bir düşünün isterseniz.. İzmit’in değerlerini tam anlamıyla biliyor muyuz.? Bu güzellikler sizi tebessüm ettirebiliyor mu.? Eğer gören gözle bakacak olursak ve birazda merak ederek irdeleyecek olursak göreceğiz ki, İzmit bize aradığımız her şeyi sunacaktır.. Şimdi sizlere vereceğim örnek tam da bunu anlatacak.. İzmitli olmanın ayrıcalığını yaşamak ve uzun uzun tebessüm etmenin huzuru içinde geçen o günümüzü sizlere anlatmak istiyorum..

Geçtiğimiz hafta yemekli dernek üye toplantımızı havanın çok soğuk olması nedeniyle il içinde hoş bir yerde yapalım dedik.. Hani hep dernek gezileri başka illere giderek, başka illerin deniz kenarlarındaki restoranları tercih ederek yapılır ya.. Bu defa arkadaşların (kendi sahilimizde gitmediğimiz bir mekan var mı ki, bir araştırsak mı acaba.?) sözleri üzerine geçtik internetin başına.. Restoranlara ve kafelere baktık.. İç bölümlerini gözden geçirdik.. Ve, bir tanesine oy birliğiyle karar verdik.. Dediğim gibi, başka yerlere gitme bağımlılığından burnumuzun dibindeki o pırıl pırıl restorandı görememiştik.. İçi dışı bembeyaz, yemek bölümü son derece şık ve kaliteli.. Tavandaki avizeleri bile özel tasarım.. Ambiyans ruhumuza ilaç gibi yansıdı.. Yemeğimizi yerken, adeta beyaz bir yalının camından denizi seyretmenin hazzını da yaşadık.. Hatta üzüldük.. Neden çok yakınımızda böyle lezzetli yemekleri ve kaliteli hizmetiyle bizleri bekleyen bir yeri yeni keşfetmişiz diye.. Denizimize vuran kırık güneşin parlayışları arasından gerdanlık gibi karşı yakayı çevreleyen yeşillikleri, dağları ve yeni oluşan modern yapıları seyrederken, dinlediğimiz güzel müzikler bu günün unutulmazlığının başka bir nedeni oldu.. O gün yemeğe katılan kırk beş kişi bize, yani dernek yönetimine, müessese sorumlularına ve tertemiz özel kıyafetleriyle arı gibi çalışan kızlı erkekli genç hizmetlilere mutluluklarını ve teşekkürlerini belirterek ayrıldılar.. Dilerim hep böyle kalır bu güzel restoran ve kafe.. Bizlere, yazın bahçesinde oturarak çayımızı, kahvemizi yudumlamayı hayal ettiren müessese sahiplerini kutluyorum.. Bizim biraz geç keşfettiğimiz, sahilimizi şenlendiren bu ayrıcalıklı mekanı bildiğinizi umuyorum.. Bilmeyenlereyse gitmelerini tavsiye ediyorum.. Sizi tebessüm ettireceğine de yürekten inanıyorum.. Ha adı mı?. Bu güzel Restoranın adı “ BEYAZ YALI “ efendim…..