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İZMİT BİR TEBESSÜM HİKAYESİ.. VE BEYAZ YALI..

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Sevcan TAMER

Canım  İzmit’im.. Gözümü  seninle  açtığım  andan  bu  yana  daima  hikayelerini  dinledim.. Atalarımın  senin  güzelliklerin  ve  özelliklerinle  dopdolu  anlatımlarını,  dağarcığımda  en  kıymetli  hazinemmişçesine  saklıyorum..Ve  seni  incittikleri  zaman,  onlarla  avunarak  teselli   buluyorum.. O nedenle de,  kendimi  hep  şanslı  hissediyorum.. Çünkü  yeni  yetişen  nesil,  İzmit’in  gerçeklerini  o  günleri  yaşayanların  ağzından  duyup,  dinleyemeyecek.. Onların  gözlerindeki  hüznü,  seslerindeki  titremeyi  görüp,  duyamayacak.. Sonuçta  doğal  olarak  sana  benim  gözümüzle  bakamayacak,  seni  her  halinle  sevip,  tebessüm  edemeyecek.. Tam  tersi,  senin   noksanını  arayacak  ve   beklide  terk  edip  gidecek.. Yitirilen  tüm  güzelliklerinden,  zenginliklerinden  ve  değerlerinden  sanki  sen  sorumluymuşsun  gibi.. Ancak,  Yaratan  bu  ile  öyle  büyük  ve  yok  edilmesi  mümkün  olmayan  doğa  güzellikleri  vermiş ki,  eğer  görebilirseniz  aşık  olursunuz..  Evet,  aşık  olursunuz.. Bu  duruma  yönelik  sizlere  onlarca  örnek  verebilir,  isim  sayabilirim..Ancak  bu  güzelim  ile  gereken  iğliyi  gösterdiğimiz  söylenebilir mi.?  Bir  düşünün  isterseniz.. İzmit’in  değerlerini  tam  anlamıyla  biliyor muyuz.?  Bu  güzellikler  sizi  tebessüm  ettirebiliyor mu.? Eğer  gören  gözle  bakacak  olursak  ve  birazda  merak  ederek  irdeleyecek  olursak  göreceğiz ki,  İzmit  bize  aradığımız  her  şeyi  sunacaktır.. Şimdi  sizlere  vereceğim  örnek  tam da  bunu  anlatacak.. İzmitli  olmanın  ayrıcalığını  yaşamak  ve  uzun  uzun  tebessüm  etmenin  huzuru  içinde  geçen  o  günümüzü  sizlere  anlatmak  istiyorum..   

Geçtiğimiz  hafta  yemekli  dernek  üye  toplantımızı  havanın  çok  soğuk  olması  nedeniyle  il  içinde  hoş  bir  yerde  yapalım  dedik.. Hani  hep  dernek  gezileri  başka  illere  giderek,  başka  illerin  deniz  kenarlarındaki  restoranları  tercih  ederek  yapılır ya.. Bu  defa  arkadaşların  (kendi  sahilimizde  gitmediğimiz  bir  mekan  var mı ki,  bir  araştırsak mı  acaba.?) sözleri  üzerine  geçtik  internetin  başına.. Restoranlara  ve  kafelere  baktık.. İç  bölümlerini  gözden  geçirdik.. Ve, bir  tanesine  oy  birliğiyle  karar  verdik.. Dediğim  gibi,  başka  yerlere  gitme  bağımlılığından  burnumuzun  dibindeki  o  pırıl  pırıl  restorandı  görememiştik.. İçi  dışı  bembeyaz,  yemek  bölümü  son  derece  şık  ve  kaliteli.. Tavandaki  avizeleri  bile  özel  tasarım.. Ambiyans  ruhumuza  ilaç  gibi  yansıdı.. Yemeğimizi  yerken, adeta  beyaz  bir  yalının  camından  denizi  seyretmenin  hazzını da  yaşadık.. Hatta  üzüldük.. Neden  çok  yakınımızda  böyle  lezzetli  yemekleri  ve  kaliteli  hizmetiyle  bizleri  bekleyen  bir  yeri  yeni  keşfetmişiz  diye.. Denizimize  vuran  kırık  güneşin  parlayışları  arasından  gerdanlık  gibi  karşı  yakayı  çevreleyen  yeşillikleri,  dağları  ve  yeni  oluşan  modern  yapıları  seyrederken,  dinlediğimiz  güzel  müzikler  bu  günün  unutulmazlığının  başka  bir  nedeni  oldu.. O gün  yemeğe  katılan  kırk beş  kişi  bize, yani  dernek  yönetimine,  müessese  sorumlularına  ve  tertemiz  özel  kıyafetleriyle  arı  gibi  çalışan  kızlı  erkekli  genç  hizmetlilere  mutluluklarını  ve  teşekkürlerini  belirterek  ayrıldılar.. Dilerim  hep  böyle  kalır  bu  güzel  restoran  ve  kafe.. Bizlere,  yazın  bahçesinde  oturarak  çayımızı,  kahvemizi  yudumlamayı  hayal  ettiren  müessese  sahiplerini  kutluyorum.. Bizim  biraz  geç  keşfettiğimiz,  sahilimizi  şenlendiren  bu  ayrıcalıklı  mekanı  bildiğinizi  umuyorum.. Bilmeyenlereyse  gitmelerini  tavsiye  ediyorum.. Sizi  tebessüm  ettireceğine de  yürekten  inanıyorum.. Ha  adı mı?. Bu  güzel  Restoranın  adı   “ BEYAZ   YALI “ efendim…..

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