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“İzmit Buluşmaları” nda kanser farkındalığı işlenecek

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“İzmit Buluşmaları” nda kanser farkındalığı işlenecek
Antikkapı Restoran’da 18 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan 2017’nin ilk ‘İzmit Buluşmaları’ nda “kanser” farkındalığına dikkat çekecek.  

Geçtiğimiz yıl, Özel Radyo-Televizyonların 25.yılı onuruna gala gecesi gerçekleştirilen ve Cem Özer ile ilimizin tanınmış simalarından Cem Şakoğlu’nun konuk edildiği yemekli söyleşi ve dinletiler gecesinin ikincisi 18 Ocak Çarşamba akşamı Antikkapı’da gerçekleşecek. 1500’ü aşkın ölümsüz aşk şarkısının söz yazarı Aşkın Tuna’nın ağırlanacağı gecede, İzmit’in tanınmış korolarından solistler, Aşkın Tuna’nın şarkılarını seslendirecek ve yıldızlar geçidi yaşanacak. Antikkapı’nın lezzetli menüsü ile ağırlanacak İzmitliler, Aşkın Tuna’nın şiirleri, anekdotları ve şarkılarıyla oksijen alacaklar. Her buluşmada bir farkındalığa dikkat çekilen İzmit Buluşmaları’ nda bu kez ‘kanser’ farkındalığı işlenecek ve elde edilecek gelirin bir kısmı KOUHAM Kocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma Merkezi’ne bağışlanacak. Üst düzey protokol katılımı da beklenen gecede Aşkın Tuna’nın söz yazarlığını yaptığı  ‘Bana her şey seni hatırlatıyor’ şarkısı da özel ilgi göreceğe benziyor. Sivil Toplum Örgütü eski ve yeni başkanları, İzmit’in bildik simaları ve değerli isimlerinin İzmit Buluşmaları’ nda bir araya gelmesi gecenin bir başka özelliği. Gecenin müzik yönetimini ilimizin değerli Koro Şeflerinden Erbil Aydın gerçekleştirecek. Davetiyelerin 100 liradan satıldığı geceyle ilgili ayrıntılı bilgi ve davetiye satış noktalarını öğrenmek için telefon numaraları  0 262 331 56 52 – 0 850 840 87 96

‘İZMİT BULUŞMALARI’ NEDİR? 
İlimizin radyo, basın, siyaset ve sivil toplum örgütlerinde çalışmış ve kamuoyu tarafından tanınan, sevilen bir kişilik olan Duygu Mert in moderatörlüğünde gerçekleştirilen yemekli söyleşi ve dinleti geceleridir. Amaçları hakkında bilgi veren Duygu Mert, “İzmit Buluşmaları, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen bir 'yemekli söyleşi-dinleti' toplantısıdır. Sinema, tiyatro, müzik, edebiyat, spor, siyaset, iş dünyası gibi her sektörde çok uzun yıllar ortaya koyduğu ürünlerle hayatımızda var olmuş ulusal isimlerin yereldeki karşılık gelecek ismiyle birlikte ağırlandığı bir kent buluşmasıdır. Başta protokol ve siyasilerden, sivil toplum örgütü temsilcileri ve her meslek grubundan davetlilerin oluşturduğu bu özel buluşma gecelerinde gelirin %20 si bir farkındalık üzerine kurgulanır ve o farkındalığın alanındaki kuruma bağışlanır. Örneğin ilk buluşma Görme Engelliler için farkındalık konseptini taşıyordu ve ilk gece özel gelirin tamamı Hürgör Görme Engelliler Spor Klubü'ne bağışlandı. Aşkın Tuna gecesinde 'kanser' farkındalığı oluşturulup, bu konuda titiz araştırmalar yapan Kocaeli Üniversitesi Hipofiz Araştırma Merkezi' ne bağış yapılacak. İzmit Buluşmaları normal koşullarda üç ayda bir periyodik olarak gerçekleştirilmesi planlanan bir kültürel etkinlik olup, kentlinin kent aidiyetini artırmaya dönük bir misyon edinmiştir” dedi. 

Ayşegül KALAYCI
 

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