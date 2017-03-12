İzmit Cumhurbaşkanı'nı coşkuyla karşıladı

8. Açılış Bayramı için İzmit’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vatandaşlar coşkuyla karşıladı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kocaeli Valiliği de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi nedeniyle olağanüstü önlemler aldı. Yaklaşık 10 ilden takviye polis ekipleri miting için görevlendirildi. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perşembe Pazarı ve D-100 Karayolu ile bağlantı yollarında önlem aldı.

60 BİN TÜRK BAYRAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün ilimizde en iyi şekilde ağırlanması için AK Parti Kocaeli Teşkilatı, kısa zaman zarfında çok iyi çalıştı. Bugünkü mitinge halkı davet etmek için 4 gün içinde 500 bin el broşürü dağıtıldı. 12 ilçede 1500 adet mitinge davet bez afişi asıldı.

MİTİNG ALANINDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Çiğdem ARMAĞAN-Kerim YAVUZ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu

Miting alanına girişte katılımcılar tek tek aranarak içeriye alındı

Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan