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İzmit Cumhuriyet Parkı'nda silahlı yaralama!

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İzmit Cumhuriyet Parkı'nda silahlı yaralama!
İzmit Cumhuriyet Parkı'nda bugün bir şahıs silahla boynundan vurularak yaralandı.

Daha önceden aralarında husumet bulunan  Sebahattin Öztürk (68) ve F.C(44)  saat 15.00 sıralarında, Cumhuriyet parkı önünde karşılaştılar. F.C silahla 2 el ateş ederek Sebahattin Öztürk'ü boyun bölgesinden yaraladı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yere yığılan Öztürk'ü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından yapılan çalışma sonucu şüpheli F.C  İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 

Kerim YAVUZ

 

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