İzmit Derici ile coştu

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarının 51. Yılı Yaz Etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı İrem Derici konser verdi.

Ünlü şarkıcı Murat Boz konseriyle başlayan Kocaeli Fuarı 51. Yılı Yaz Etkinlikleri bu hafta İrem Derici konseriyle devam etti.Her hafta ünlü bir sanatçının konser vereceği Kocaeli Fuarı, yaz boyunca konserlerle dolup taşıyor.İrem Derici Kocaelili sevenleriyle buluştuğu konser programında en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Derici, 'Gönlüm hep burada kalıyor"

Sahneye 2017 yılı çıkış şarkısı ‘’Tek Taş’ı söyleyerek başlayan genç şarkıcı sesiyle gönüllere hitap etti. Ayrıca Dur Yavaş, Evlenmene Bak, Sevgi Olsun Taştan Olsun, Kalbimin Sahibine ve diğer sanatçıların eserlerinden de seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir konser gecesi yaşattı. İzmitilerle şarkı aralarında zaman zaman sohbet eden Derici, ‘’3 yıl sonra buraya geldik.Gönlüm hep burada kalıyor. Çok güzel yemek yaparım. Ekibimizle biz bir aileyiz’’ demesiyle alkış tufanı koptu. Vokalistlerinden Önder Tiryakioğlu’nun İzmitli olduğunu ifade eden Derici, kendisine birde şarkı söylettirdi. Tiryakioğlu, ‘’Çok Tatlısın’’ eserini seslendirirken seyirciler uzun süre alkışladı.

Kerim YAVUZ

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