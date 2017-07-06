  • BIST 100.744
  • Altın 142,763
  • Dolar 3,6234
  • Euro 4,1102
  • Kocaeli 20 °C

İzmit Derici ile coştu

»
İzmit Derici ile coştu
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarının 51. Yılı Yaz Etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı İrem Derici konser verdi.

Ünlü şarkıcı Murat Boz konseriyle başlayan Kocaeli Fuarı 51. Yılı Yaz Etkinlikleri bu hafta İrem Derici konseriyle devam etti.Her hafta ünlü bir sanatçının konser vereceği Kocaeli Fuarı, yaz boyunca konserlerle dolup taşıyor.İrem Derici Kocaelili sevenleriyle buluştuğu konser programında en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Derici, 'Gönlüm hep burada kalıyor"

Sahneye 2017 yılı çıkış şarkısı ‘’Tek Taş’ı söyleyerek başlayan genç şarkıcı sesiyle gönüllere hitap etti. Ayrıca Dur Yavaş, Evlenmene Bak, Sevgi Olsun Taştan Olsun, Kalbimin Sahibine ve diğer sanatçıların eserlerinden de seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir konser gecesi yaşattı. İzmitilerle şarkı aralarında zaman zaman sohbet eden Derici, ‘’3 yıl sonra buraya geldik.Gönlüm hep burada kalıyor. Çok güzel yemek yaparım. Ekibimizle biz bir aileyiz’’ demesiyle alkış tufanı koptu. Vokalistlerinden Önder Tiryakioğlu’nun İzmitli olduğunu ifade eden Derici, kendisine birde şarkı söylettirdi. Tiryakioğlu, ‘’Çok Tatlısın’’ eserini seslendirirken seyirciler uzun süre alkışladı.

Kerim YAVUZ

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 504 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 6 aydır gece gündüz yanıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:30
  • SP, Baro’ dan vekalet istedi05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:22
  • KOTO’dan Vali Aksoy’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:17
  • Ağrı, Pişmaniye Festivali ile şenlenecek05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:14
  • 44. Kiraz Festivali yine çok dolu05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:46
  • Kültür Tepesi, İzmit’in cazibe merkezi05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:54
  • Bayram, ulaşım projelerini inceledi05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:49
  • Ceyhan ve Hülagü’den Bayram’a ziyaret05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:49
  • İzmit’te 6 ay içinde 1078 asansörün...05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:16
  • Demet Akalın coşturdu05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:56
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti