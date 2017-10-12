İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde yollar yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit, Derince ve Körfez ilçelerindeki çeşitli mevkilerde yolların üst yapı işleri için ihale gerçekleştirdi. İhaleye 10 firma teklif sundu. Yol işlerinin, yer temininden sonra 550 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor. Yapılacak işlem kapsamında 53 bin metrekare yolda parke kaplaması yapılacak. Parke kaplamanın yanında 3 bin metreküp beton yol, 9 bin metreküp tretuvar, 10 bin metreküp hendek kapama ve 10 bin metreküp taş duvar işi gerçekleştirilecek. Ayrıca çalışmalar kapsamında yağmursuyu kanallarının da temizliği yapılacak. İhaleye en yüksek teklifi 10 milyon 581 bin 250 TL ile verirken, en düşük teklifi ise 8 milyon 146 bin 600 TL oldu.