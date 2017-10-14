İzmit DSİ başlıyor

Yine ligde ilk defe yer alacak Gölcük İhsaniye ise haftayı bay olarak geçecek.

İHSANİYE BAY GEÇECEK

Türkiye Bayanlar 2. Ligi bugün oynanan maçlar ile start alırken yarın ilimizi temsil eden İzmit DSİ Spor da ilk maçına çıkacak. Grubunda oldukça iddialı takımlar bulunan İzmit DSİ Spor sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yeşil-Beyazlılar Büyükçekmece Voleybol Akademi’ye konuk olacak. Büyükçekmece Mimar Sinan Kolej Salonu’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Bu grupta mücadele edecek olan bir diğer temsilcimiz Gölcük İhsaniyespor ise ilk haftayı bay geçecek. Bu sezon lig 8 grupta oynanacak ve ilk ikiler Play-Off’a kalırken, sonuncular küme düşecek. İlk 4 takım adını 1.Lig’e yazdıracak.