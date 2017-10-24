İzmit EML’de seçim var

Okulda örgün öğrenim gören 2 bin 384 öğrencinin oy kullanacağı ve üç gün boyunca devam edecek seçimin sonunda aday olan 5 isimden birisi başkan seçilecek.

5 ADAY YARIŞIYOR, 2 SANDIK KURULDU

İzmit MTAL’nde yaygın eğitimde 1260 örgün eğitimde ise 2 bin 384 öğrenci eğitim görüyor. Okulda günler öncesi başlayan seçim çalışmaları sonlandırıldı. Okul bahçesine dün iki sandık konuldu, kapalı oy kullanma alanları oluşturuldu.

Okul Öğrenci Meclis Başkanlığı için 9 F sınıfından Mehmet Umut Fidan, 11/H Otomasyon sınıfından Ayşegül Aydın, 12/V Bilişim bölümünden Mehmet Can Usta, 11/G Mobilya bölümünden Kerem Sefil ve 11/K Elektrik bölümünden Celal Kaplan başkanlık için aday

SONUÇ CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

İzmit MTAL’deki okul Öğrenci Meclis Başkanlığı seçim için dün başlayan oylamanın sonucu cuma günü saat 17.00’de açıklanacak. En fazla oy alan aday Okul Meclis Başkanı, ikinci en fazla oy alan da Başkan Yardımcısı seçilecek. Okul Müdürü Mehmet Aktaş’ın denetiminde gerçekleşen seçimde, Elektrik öğretmeni Salih Karabay ve Ayşe Tuncay da seçim sandık kurulu başkanları olarak görev aldılar.

Şennur YILDIZ