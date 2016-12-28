İzmit Encümeni’nde yine ihale vardı 

İzmit Belediyesi Encümeni, dün 2016 yılının son ihalelerini yaptı. Belediye Encümeni’nden yeni ceza kararları da çıktı.

ÇAY BAHÇESİ’NDE 10 BİN TL

İzmit Belediyesi Encümeni’nde bugün Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi üzerinde bulunan 1226 metrekare kullanım alanlı çay bahçesi için kiralama ihalesi yapıldı. Tesis, aylık 3.750 TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkartılmıştı. Gülsin Uçak isimli genç girişimci, ihaleye tek başına katılmasına rağmen, aylık kira bedelini 10 bin TL’ye yükselterek ihaleyi kazandı.



CEZALAR

Belediye Encümeni’nde Erenler Mahallesi’nden Mehmet Ceylan, Gündoğdu Mahallesi’nden Murat Karakoyunlu’ya inşaat hafriyatları nedeniyle 3.161’er TL, Karabaş Mahallesi’ndeki Hakmar Market’e çevreyi kirletmekten 219 TL ceza kesti. Zabıtan Mahallesi’nde Mesude Taşçıoğlu’na ait garaj ve odunluğun da yıkılmasına karar verildi.

Şennur YILDIZ

