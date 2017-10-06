İzmit FK’dan Arda, Konyaspor’a gitti
İlimizin alt yapısı sağlam kulüpleri arasında yer alan İzmit FK’dan bir yetenek daha uçun gitti.
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Ekibin 17 yaşındaki yetenekli ismi Arda Şahinkaya, bir süredir önemli kulüplerin takibindeydi. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, istikbal vaat eden futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Murat Son döneminde Kocaelispor alt yapısında forma giyen Arda, İzmit FK’ya geçmişti. Arda, İbrahim Saral dönemi Kocaelispor yönetiminde futbol şube sorumluluğunu üstlenen Güngör Şahinkaya’nın oğlu. Bu arada İzmit FK’da Yiğit ile Ferhat’ın da devre arasında Süper Lig ekiplerine gideceği belirtiliyor.
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Etiketler : Konyaspor, Kocaelispor, İzmit FK
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