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İzmit GB, Bağdatspor’u yendi C Grubu’nun zirvesi karıştı:1-2

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İzmit GB, Bağdatspor’u yendi C Grubu’nun zirvesi karıştı:1-2
2.Küme C Grubu’nda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Bağdatspor ile üçüncü sırada bulunan İzmit GB karşı karşıya geldi.

Cephanelik Stadı’nda oynanan maçı 2-1 kazanan İzmit GB, rakibiyle arasındaki puan farkını 2’ye indirdi. Çarşamba akşamı Fatih Neşespor’u 5-0 yenen Derince GB’de, lider Bağdatspor’un sadece 1 puan gerisinde.

BAĞDATSPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ
2.Küme C Grubu’nda hafta içi mesaisinde çok önemli bir maça sahne oldu. 30 puanla grubun zirvesinde yer alan Bağdatspor, 25 puanla üçüncü sıradaki İzmit GB’yi Cephanelik Stadı’nda konuk etti. Maçın ilk yarısında daha üstün oynayan İzmit GB, gol yollarında etkili olamadı, devre 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısının hemen başında Bağdatspor, Cihat’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

SON 20 DAKİKA İZMİT GB’NİN GERİ DÖNÜŞÜ
Maçın genelinde rakibinden daha üstün oynayan İzmit GB, 1-0 geriye düştüğü maçta, son 20 dakikada baskıyı artırdı. Mavi-Beyazlı ekip, takım Kaptanı ve Teknik Sorumlusu Zafer Durmaz’ın 70’de attığı golle eşitliği sağladı. 2 dakika sonra Bağdatspor kaptanı Sabri Kovancı topu kendi kalesine gönderdi, İzmit GB 2-1 öne geçti. 90+4’de Bağdatspor penaltı kazandı, atışı Cihat kullandı. Kaleci Adem gole izin vermedi, karşılaşmayı İzmit GB 2-1 kazandı.
 

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