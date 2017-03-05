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İzmit GB, Derince GB’ye takıldı

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İzmit GB, Derince GB’ye takıldı
C Grubu’nda ilk üç maçını kazanan İzmit GB, ile son iki maçından 6 puan çıkaran Derince GB ile kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı.

Konuk ekip derince GB, emre Gülçebi’nin ayağından bir de penaltı kaçırdığı maçta 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü sürdüremedi, karşılaşma 2-2 sona erdi.

BAĞDAT, YILMAZSPOR’U RAHAT GEÇTİ

C Grubu’nda ilk üç maçını farklı skorla kazanıp, 3’de 3 yapan Bağdatspor, dün akşamda grubun zayıf takımlarından Yılmazspor’u Cephanelik Stadı’nda konuk etti. Kırmızı-Siyahlı ekip, zayıf rakibi karşısında skora çok rahat gitti, maçı 7-0 kazanıp, liderliğini sürdürdü. Bu grupta, alt sıralarda yer alan Yeniyalıspor ile Fatih Neşespor arasında Esentepe Stadı’nda oynanan karşılaşmada ise gol yağmuru vardı, ev sahibi ekip maçtan 7-3 galip ayrıldı, ligde ilk puanlarını aldı.

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