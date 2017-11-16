İzmit GB örnek olmaya devam 

Mavi-Beyazlı ekibin altyapı futbolcularına Medical Park Hastanesi tarafından ilk yardım kursu verildi.

İLK YARDIM KONULU SEMİNER

İlimizde altyapı denince ilk akla gelen kulüpler arasında yer alan İzmit Gençlerbirliği, sportif anlamda örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Futbol sahalarında mücadele verdiği yaş gruplarında başarılı neticelere imza atan İzmit Gençlerbirliği, saha dışındaki faaliyetleriyle de örnek oluyor. Sosyal projelere önem veren İzmit Gençlerbirliği camiası, son olarak kentimizin köklü ve başarılı sağlık kuruluşları arasında yer alan VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde ilk yardım konulu bir seminere imza attı.

SPORCU VE AİLELERİ DE KATILDI

İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü ailesinin yoğun katılım gösterdiği seminerde Dr. Ahmet Fatih Güray, ilk yardım konusunda sporculara ve velilere önemli bilgilendirmelerde bulundu. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Pazarlama Sorumlusu Duygu Kalyoncu Tosun, İzmit GB Başkanı Sacit Artuğ, İzmit GB Spor Kulübü Genel Koordinatörü Zafer Durmaz ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu seminerde Dr. Güray, katılımcılara günlük hayat içerisinde karşılaşabilecekleri olay ve kazalar karşısında yapmaları gereken ilk yardım uygulamaları ile ilgili bilgiler verdi.

