İzmit GB, Play-Off’u bırakmıyor
U-14 Ligi’nde dün oynanan maçlarda İzmit GB, İzmit FK’yı 6-0 yenerek Play-Off’ta ki yerini korudu.
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İzmit Yıldızspor ise deplasmanda Yeni Kandıraspor’u 2-1 ile geçti. Kullarspor ile Kavaklıspor arasında oynana maçta 1-1 berabere bitti.
İZMİT GB YENİDEN PLAY-OFF HATTINDA
U-14 Ligi A Grubu’nda Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta İzmit Gençlerbirliği Akın (2), Metehan (2), Yunus (2)’un golleri ile müsabakadan 6-0 galip ayrıldı. Bu skorun ardından puanını 28’e yükselten Mavi – Beyazlı ekip üçüncü sıradaki yerine tekrardan geri almış oldu. U-14 Ligi’nde dün oynanan maçların dışında başka müsabaka oynanmayacak.
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