İzmit GB, Play-Off’u bırakmıyor

İzmit Yıldızspor ise deplasmanda Yeni Kandıraspor’u 2-1 ile geçti. Kullarspor ile Kavaklıspor arasında oynana maçta 1-1 berabere bitti.

İZMİT GB YENİDEN PLAY-OFF HATTINDA

U-14 Ligi A Grubu’nda Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta İzmit Gençlerbirliği Akın (2), Metehan (2), Yunus (2)’un golleri ile müsabakadan 6-0 galip ayrıldı. Bu skorun ardından puanını 28’e yükselten Mavi – Beyazlı ekip üçüncü sıradaki yerine tekrardan geri almış oldu. U-14 Ligi’nde dün oynanan maçların dışında başka müsabaka oynanmayacak.

