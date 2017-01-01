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İzmit GB’de üçü bir arada

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İzmit GB’de üçü bir arada
Son yıllarda altyapısına en çok önem veren kulüplerimizin başına gelen İzmit GB, yeni yılın son günlerinde şuan liglerde mücadele eden U-14, U-17 ve U-19 yaş grubu oyuncularını bir araya topladı, birlikte antrenman yaptı.

Yönetici Zafer Durmaz, yeni yolda her yaş grubunda çok daha başarılı olmak istediklerini söyledi.

“EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ”

Zafer Durmaz, yeni yıl ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Çok şükür emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Bu güzel görüntü doğru işler yaptığımızı, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yeni yılda yeni hedeflere koşmak, daha başarılı olmak istiyoruz. Teknik ekibime,  bu yükü sezon boyunca çeken tüm sporcularıma gönülden teşekkür ediyorum. Yeni yıl herkese güzellikler getirsin” dedi.

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