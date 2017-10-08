İzmit geceleri hareketlendi

Kış sezonu ile birlikte İzmit yeniden kalabalıklaşırken, gece hayatına da yeni bir hareket ve renk geldi. Bu yıl yeni eğlence mekanları açıldı.

Gidin Symbol’deki Hayal Kahvesi’ne ünlü sanatçıların geldiği gecelerde tamamen dolu. Geçen hafta Joly Joker de açıldı. İzmit’teki bu mekanlara ünlü sanatçılar geliyor. İnsanlar, ayakta hoplayıp, zıplayıp eğleniyorlar.

Kaliteli restaurantların sayısı artıyor. Müzikli program yapan yerlerin sayısında artış var. Ama yaz sezonu bitip de, kış sezonuna girilince biraz unutulan önemli bir sorun yeniden başladı.

Yazın genellikle insanlar açık havada oturuyor, yemeğini yiyor, sigarasını içiyordu. Artık dışarıda oturmak mümkün değil. Kapalı mekanlarda da sigara tartışmaları çok büyüyebiliyor. Eğer sigara konusunda denetim yapılacaksa, her mekana eşit davranmak lazım. Birilerinin üzerine fazla gidip, bazı mekanlarda sigarayı görmezden gelmek; çok önemli haksız rekabet unsuru olarak kullanılabiliyor.

Evet, İzmit sakinlikten, sessizlikten, monotonluktan artık sıkıldı. Hareketleniyor. Geceler hareketleniyor. Sabaha kadar açık olan çorbacı dükkanları, kokoreççiler iş yapıyor. Ama hala, İzmit içinde tramvay gece 24.00’e kadar çalışıyor. İzmit’te bazı mahallelere gece yarısından sonra taksiden başka çalışan toplu taşıma aracı bulunmuyor. Bu şehirde bir ulaşım sorunu var, bir de “Gece ulaşımı sorunu” bulunuyor. Umarım bu konuda da yetkililer bazı düzenlemeler yaparlar..

Mutlu, neşeli, sağlıklı bir hafta dilerim.