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İzmit Hali’nin elektriksiz halleri

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İzmit Hali’nin elektriksiz halleri
Başiskele Ovacık Mahallesi sınırları içinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde 62 dükkan bulunuyor.

Kentin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için gayret gösteren esnaflar, son zamanlarda sıkça yaşadıkları elektrik kesintisinden yana çok dertliler.

Bayram arifesinde elektrik kesintisiyle karşılaşan esnaflar, aynı sıkıntıyı önceki gün tekrar yaşadı. Yaklaşık 2.5 saat elektrikler gelmedi. Tabi böyle olunca ne fatura kesebildiler, ne bilgisayarlarını kullanıp çalışma yapabildiler. Hal esnafları, bazı zamanlar elektriklerin gelmemesi nedeniyle akşam çıkarken otomatik kepenkleri bile indiremediklerini belirtti.

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