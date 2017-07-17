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"İzmit halkı buna hazırlıklı olmalı"

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"İzmit halkı buna hazırlıklı olmalı"

Bir süredir halkın alışması amacıyla ücretsiz olarak hizmet veren tramvay dün (Pazar) ilk arızasını verdi.
Tramvay akşam saatlerinde  yaklaşık 3 saat mekanik arıza nedeniyle hizmet dışı kaldı. Mekanik sistemde oluşan arızayı Ulaşım Park’a bağlı ekipleri üç saatlik bir çalışma neticesinde giderdi. Bu sabah (Pazartesi) ise tramvay seferlerinde hiçbir aksaklık yaşanmadı. 

Yahyakaptan bölgesinde yaşanan arızayı gideren ekipler “Mekanik arızalar her zaman oluşabilir. İzmit halkı buna hazırlıklı olmalı. İstanbul’da Marmaray ve tramvaylarda da zaman zaman mekanik arızalar oluşuyor ve 5 saat hizmet vermediği oluyor. Bu tür arızalar tramvay kullanan kentlerde olduğu gibi ilimizde de muhakkak olacaktır. Amacımız bu arızaları en aza indirmek” dedi. 

ÜCRETLİ GEÇİŞLERDE TURNİKELERDE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HİZMET VERECEK
İlimizde Tramvay 1 Ağustos itibarıyla ücretli olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm duraklara turnikeleri koydu. Ücretli geçişler oturana kadar tüm tramvay duraklarında güvenlik görevlileri hizmet verecek. Durakların dışarıdan girişi tamamen kapatılmasının ardından sistem oturması halinde güvenlik görevlileri ihtiyaç duyulursa geri çekilecek. Halkın tramvayda durakların yetersiz olduğunu birkaç yere daha durak konulması da gelen talepler doğrultusunda.

Şennur YILDIZ 

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