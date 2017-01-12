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İzmit heyeti Kızıltepe’de

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İzmit heyeti Kızıltepe’de
Ağrı’nın Diyadin Belediyesi’nden sonra Mardin Kızıltepe Belediyesi’ne de danışman olarak görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit’ten bir heyeti Kızıltepe’ye gönderdi.

Başkan Doğan’ın talimatıyla, aralarında Belediye Başkan Yardımcıları Güray Oruç, Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ve teknik ekibin yer aldığı bir heyet, Mardin Kızıltepe’ye giderek çalışmaları başlattılar. İlk olarak Kayyum Belediye Başkanı Ahmet Odabaşı ile bir araya gelen İzmit heyeti, daha sonra Kızıltepe Belediye Başkan ve daire müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler.

İzmit Belediye Başkanı Doğan da önümüzdeki günlerde Mardin Kızıltepe’ye gideceğini belirterek, “Hepimiz ülkemizin ve bu ülkede yaşayan bütün insanların daha huzurlu, daha mutlu, daha refah içinde yaşaması için çalışıyoruz. İzmit’teki insanımız için de, Kızıltepe’de ki insanımız için de tüm dileğimiz ve çabamız bu. Bölgede zor günler yaşanıyor. Bizde İzmit Belediyesi olarak onlara destek olmak, belediyecilik konusundaki tecrübelerimizi oradaki kayyum belediye başkanıyla paylaşmak amacıyla görevlendirildik” dedi.

Diyadin görevlendirmesinde çalışmalara hızla başladıklarını belirten Başkan Doğan, “Çok kısa sürede bazı projelerimizi hayata geçirdik. İnşallah Kızıltepe’de de hep birlikte güzel işler yapacağız. Devletimiz zaten bölgede ve şehirlerde gerekeni yapıyor. Biz de bölgeye tecrübelerimizle birlikte İzmit halkımızın sevgisini götürüp, onlara umut vereceğiz. Başkan Yardımcılarımız ve teknik ekibimiz Kızıltepe’de bölgede yapacağımız ve yönlendireceğimiz projelerle ilgili ön çalışma yapıyorlar. Onların çalışmalarıyla bir planlama yapıp önümüzdeki günlerde bende Kızıltepe ye gideceğim” diye konuştu.

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