İzmit için çok önemli projenin temeli atılıyor 

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın en fazla önem verdiği, üzerinde titizlikle durduğu “Sanal Gerçeklik Küresi”nin temeli, bugün törenle atılıyor.

CEPHANELİK ALANINDA

İzmit Belediyesi’nin Sanal Gerçeklik Küresi (Planeteryum) Projesi, Cephanelik alanında yapılacak, yaklaşık 15 milyon TL’ye mal olacak. Proje tamamlandığında bu tesise girenler, kendilerini uzay boşluğunda gibi hissedecekler. Uzay boşluğunda yapılabilen hareketler en gerçekçi şekilde yapılabilecek. Yüksek teknoloji ve uzay bilimleri konusunda özellikle öğrenciler için çok yararlı olacak. Bugün saat 11.00’de törenle temeli atılacak tesisin önümüzdeki yılın sonundan önce hizmete açılması planlanıyor.

