İzmit için MTOYK imzalandı

MEB'in 22 Kasım 2016 tarihinde yayınladığı genelge esasına göre oluşturulması istenen MTOYK için İzmit kurul üyeleri imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 22 Kasım 2016 tarihinde yayınladığı 2016/21 genelge esasına göre her ilçede oluşturulması istenen Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetimi Kurulu(MTOYK)'nun İzmit kurul üyeleri bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen imza töreniyle birlikte resmiyete dökülecek olan oluşum ile Mesleki ve teknik eğitimin paydaşları olan sektör ve meslek kuruluşları, kamu ve özel kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, iş gücü piyasasının, sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin uygun şekilde planlanması ve uygulanması öngörülüyor.

YOĞUN KATILIM

Törene İzmit belediye Başkan yardımcısı Güray Oruç, Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. Muhammed Coşkun Güler, İŞKUR İl Müdür yardımcısı Engin Gülmez, Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan Zamburkan, KOTO Genel Sekreteri Mehmet Barış Turabi, Kocaeli Barosu Başkan Vekili Ali Yıldırım Sezer, İzmit Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Damla Tosun, İl Sağlık Şube Müdürü Naci Dabak, KOTO Genel Sekreteri Mert Alnıpak ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Oda Başkanı Kemal Kaya katıldı. Katılımı beklenen İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, hava muhalefeti nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen toplantıya katıldığı için imza töreninde yer alamadı.

AYAKLARI YERE SAĞLAM BASMAYI SAĞLIYOR

Törenin açılış konuşmasını yapan İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, "MTOYK'un amacı yerel ve bögesel düzeyde MTE ile ilgili sorunların ele alınması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Bakanlığımız birkaç ay önce yayınladığı bir genelgeyle aramızdaki ilişkileri biraz daha düzeyli hale getirmeye çalıştı. Bu bildirge ile bunu biraz daha ayakları yere basan, oturaklı bir hale getirmek amaçlanıyor. Bu çalışmanın ülkemiz ve öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

HER ZAMAN DESTEKLİYORUZ

Ardından konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ise, "Yerel yönetim olarak asli görevimiz olmamasına rağmen milli eğitimin büyük paydaşlarından biriyiz. Gücümüz yettiği kadarıyla eğitim için hizmetler yapıyoruz. Bu tür toplantılarda hep eğitimle ilgili sorunlarımızı dile getiriyoruz. Bizler milli eğitimin tüm projelerinin yanındayız" diye konuştu. Katılımcıların konuşmalarının ardından kurul üyeleri imzalarını attı.

Kerim YAVUZ