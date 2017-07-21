İzmit için önemli projenin temeli atıldı

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın en fazla önem verdiği, üzerinde titizlikle durduğu “Sanal Gerçeklik Küresi”nin temeli, bugün törenle atıldı.

Cephanelik bölgesindeki temel atma törenine Bosna Hersek’in Travnik Belediye Başkanı Admir Hadziemric, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, mahalle muhtarlarıyla vatandaşlar katıldı.

İzmit Belediyesi’nin Sanal Gerçeklik Küresi (Planeteryum) Projesi, Cephanelik alanında yapılacak. Proje tamamlandığında bu tesise girenler, kendilerini uzay boşluğunda gibi hissedecekler. Uzay boşluğunda yapılabilen hareketler en gerçekçi şekilde yapılabilecek. Yüksek teknoloji ve uzay bilimleri konusunda özellikle öğrenciler için çok yararlı olacak. Bugün törenle temeli atılan tesisin önümüzdeki yılın sonundan önce hizmete açılması planlanıyor.

Cephanelik bölgesinde 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine yapılmakta olan Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi, İzmit Belediyesi’nin en büyük yatırımlarından biri olacak. 10 milyon 450 bin + KDV’ye ihale edilen proje zeminle birlikte 3 kattan oluşuyor.

Sanal Gerçeklik Küresi, diğer ifadeyle gezegen evi, güneşin yıldızların gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri salonudur.