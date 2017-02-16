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İzmit Kalespor antrenman yapacak saha bulamıyor

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İzmit Kalespor antrenman yapacak saha bulamıyor
2.Küme takımlarından İzmit Kalespor, çok zor şartlar altında çalışmalarını gerçekleştiriyor.

2010 yılında belediye roman projesi kapsamında kurulan İzmit Kalespor, Terzi Bayırı Mahallesinin takımı. 2.Küme’de yer alan İzmit Kalespor’un en büyük sıkıntısı antrenman yapacak sahanın olmaması. Cephanelik ve M.Ali Kağıtçı sahalarına uzak olduğu için gidemeyen Kırmızı-Lacivertli ekip, çalışmaları mahalleye yakın olan 28 Haziran İlköğretim Okulu sahasında yapıyor.

28 HAZİRAN İLKÖĞRETİM OKULU SAHASINA KONTEYNİR İSTENİYOR
28 Haziran İlköğretim Okulu sahasında bulunan çim halı tesisleri mahalleye daha yakın olduğu için antrenmanlarını burada gerçekleştiriliyor. Ancak bu tesiste sporcuların soyunacağı soyunma odası yok. Ayrıca ışıklarda yetersiz. Kulüp Başkanı Cengiz Demir, “Belediyemiz bize her türlü destek sağlıyor, maçlarımıza araç veriyor. Ancak antrenman için Cephanelik Stadı ve M.Ali Kağıtçı uzak olduğu için gidemiyoruz. Bizde çalışmalarımızı 28 Haziran’da yapıyoruz. Belediyeden isteğimiz buraya bir konteynır koyması, gece antrenmanı için lamba takması. Bunları yaparsa bizleri çok mutlu edecekler” dedi.

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