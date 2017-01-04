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İzmit Kent Meydanını İzmirli firma yapacak

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İzmit Kent Meydanını İzmirli firma yapacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, eski Vilayet binasının bulunduğu 6.600 metrekarelik alanda yaptıracağı Yeraltı Otopark ve İzmit Kent Meydanı Projesi’ni en düşük teklifi veren İzmirli Özallar firmasının yapacağı kesinleşti.

ONAY VERİLDİ

İki kez ertelenen ve 19 Aralık’ta yapılan ihaleye 7 firmanın temsilcileri katılmıştı. 28 milyon 988 bin 946 TL muhammen bedelli proje için en düşük teklifi 23 milyon 320 milyon TL ile İzmir firması Özallar İnşaat şirketi vermişti. Etüd Proje Müdürü Ercan Özkan’ın başkanlığındaki komisyon gerekli incelemeleri yaptı, Büyükşehir yetkililerinin de onayıyla, yapım işi Özallar firmasına verildi.

SÖZLEŞME DAVETİ

İşin kesinleşmesi sonrası firma yetkilileri, sözleşme için davet edilecek. Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasının sonrasında da firma şantiyeyi kurup çalışmalara başlayacak. İnşaatın başlamasıyla birlikte, halen otopark olarak kullanılan ve önemli bir rahatlık da sağlayan alana araç park edilemeyecek.

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