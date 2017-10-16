İzmit Körfezi balıklandırılıyor 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi ile İzmit Körfezi’nde 18 aylık bir süreç içerisinde balıklandırılma yapılacak.

İzmit Körfezi’ndeki, mevcut balık tür ve çeşitliliğinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve halkın denizden faydalanmasına katkı sağlamayı hedefleyen proje kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir proje yürütülüyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi’nde yapılan örneklemelerde denizden toplanan anaç balıklar 6 ay önce Trabzon’a gönderildi. 18 ay sürecek olan proje ile Trabzon’daki kalkan, levrek türündeki balıkların yavruları belli aralıklarla İzmit Körfezi’ne bırakılacak.

Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Nuh Çimento A.Ş. arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. İlgili firmanın yöneticisi Kamil Gökhan Bozkurt’un katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “2004 yılında başkan seçildiğimde hedefim İzmit körfezini tertemiz, pırıl pırıl bir hale getirmekti. Zor bir işti, öyle lafla istemekle yapılacak bir iş değildi. Ama gerçekten çok çalıştık, özellikle kirletmeme konusunda. Çevrede yaşayan nüfusun yüzde 90’ı İzmit Körfezi etabında yaşıyor. Kentsel atıklar, kimyasallar, fabrikalardan gelen zehirli atıklar körfezi bitik bir hale getirmişti. Ama artık İzmit Körfezi artık pırıl pırıl bir hale getiriliyor, adeta bir körfez haline geldi. Tarım Bakanlığımız ile başlattığımız proje ile İzmit körfezi İnsanların oltayla balık tutacakları bir duruma geldi” dedi.

İmzalanan sponsorluk sözleşmesi kapsamında Nuh Çimento tarafından temin edilecek olan iki adet arazi aracı proje kapsamında kullanılmak üzere TAGEM’e teslim edilecek.