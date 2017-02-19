Sıcak bölgelere göç eden su kuşları dinlenmek ve beslenmek için İzmit Körfezi’nin doğu sahilini dolduruyor. Aralarında çok ender görülen flamingoların bile yer aldığı binlerce su kuşu sahilde hem dinleniyor, hem de beslenme imkanı buluyor. Kuşlar besin açısından zengin olan sulak bölge, Büyükşehir tarafından da özenle korunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Outlet Center’in arka kısmındaki yaklaşık 200 metrelik sahil kısmında kuşlara ayırdığı sulak alanı onlarca çeşit su kuşuna ev sahipliği yapıyor.