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İzmit Körfezi’nde artık kalkan ve levrekler yüzecek

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İzmit Körfezi’nde artık kalkan ve levrekler yüzecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'nin protokolü imzalandı.

Proje ile mevcut balık tür ve çeşitliliğinin zenginleştirilmesi hedeflenirken, körfezde yer alması istenilen kalkan ve levrek balıklarının analizleri yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'nin protokolü imzalandı. Protokole Büyükşehir Genel Sekreteri Tahir Büyükakın ile TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birişik imza attı. İmzalanan protokol ile İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'ne start verildi. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi ile TAGEM ve ona bağlı enstitülerle işbirliği çerçevesinde İzmit Körfezi'ndeki mevcut balık tür ve çeşitliliğinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve halkın denizden faydalanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

18 ay sürecek protokol kapsamında TAGEM'e bağlı Trabzon Merkez Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülecek çalışmalarda İzmit Körfezi'nde balıklandırılmasına karar verilen levrek ve kalkan balıklarının genetik analizleri yapılacak, mevcut balık ve tür çeşitliliği ile stok durumu belirlenerek izlenecek, yumurta ve larva örneklemeleri yapılarak izlenecek, yaşam alanları ile koşulları ayrıca üreme bölge ve zamanları belirlenecek, balıklandırma yapılacak balıkların boyutu ve sayısı ayrıca balıklandırma işleminin yapılacağı yer ve zaman belirlenecek, markalama yapılarak izlenebilirliği sağlanacak. 

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