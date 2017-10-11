İzmit Körfezi'nde bir ilk yaşanacak

İzmit Körfezi ilk kez böyle bir yarışmaya tanık olacak. Balık türü ve miktarının arttığı Körfez’de Türkiye’den 86, İspanya’dan 2 amatör balıkçı olta atacaklar. 14-15 Ekim günleri, bu yarışmaya katılanlar dışında kimse İzmit Körfezi’ne olta atamayacak.

Yarışma 14 Ekim Cumartesi günü 16.00-17.30 saatleri arasında yarışmacıların kaydı, tanışma ve kura çekimi yapılacak. 18.00-01.00 saatleri arasında birinci etap balık tutma işlemi başlayacak. Pazar sabaha karşı 01.00-04.00 arasında zorunlu mola var. Pazar günü 04.00-10.00 arası ikinci etap balık tutma işlemine geçilecek ve saat 11.00’de ödül töreni başlayacak.

Yarışmayı düzenleyen Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Derneği (Kocaeli Surfcasting Derneği) Başkanı Kadir Cihan Pestil, bu yarışmayı geleneksel hale getirip, uluslararası boyutlara taşımayı hedeflediklerini söyledi. Cumartesi ve Pazar günü yapılacak yarışmada, İzmit Körfezi’nden kaç çeşit ve ne kadar miktarda balık yakalanacağı merak ediliyor. Yarışma için daha ayrıntılı bilgi isteyenler (0533 424 11 16) numaralı telefondan Dernek Başkanı Kadir Cihan Bekil’e ulaşabilirler.