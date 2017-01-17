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İzmit Körfezi'nde kirliliğin etkileri sürüyor

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İzmit Körfezi'nde kirliliğin etkileri sürüyor
İzmit Körfezi, geçen perşembe günü tarihindeki en yoğun, en acımasız kirletilme olayını yaşadı.

Dilovası bölgesinde bulunan, son yıllarda kontrolsüz şekilde büyüdüğü bilinen Poliport Limanı’ndaki fuel oil tanklarından birinde meydana gelen sızıntı yüzünden, yıllardır temizlenmesi için çaba gösterilen İzmit Körfezi adeta siyaha boyandı.

TEMİZLİK SÜRÜYOR

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Liman Başkanlığı, kirliliğin ortaya çıktığı ilk andan itibaren çok yoğun bir çaba ile hasarı en aza indirmek için çaba gösterdiler. Ancak, İzmit Körfezi’nin kuzey sahilleri adeta karardı. Çok sayıda su kuşu ve deniz canlısı telef oldu. İzmit Körfezi’nde iki gün deniz ulaşımının durmasına da neden olan büyük tahribatın ardından henüz sorumlularla ilgili bir açıklama yapılmadı.

NEYİN TAHLİLİ YAPILIYOR 

Yetkili kurumlar dün İzmit Körfezi’nde 28 farklı noktadan su numunesi alındığını, analiz için Tübitak’a gönderildiğini söylediler. Bizim ilimizde böylesi bir olayın ardından “Su numunesi aldık, analiz ediyoruz” deniliyorsa, bu konuyu unutturma gayreti olarak yorumlanmalıdır. Denize dökülen madde belli, nereden sızıntı olduğu, nerede ihmal ve umursamazlık olduğu belli. Neyin analizi yapılıyor? Sorumluların deşifre edilip, cezalandırılması için ne bekleniyor. Bu kentin duyarlı insanları olarak, bu büyük çevre katliamını unutturmamamız gerekiyor.

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