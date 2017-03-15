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İzmit Körfezi'nde midye avlayanlara ceza

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İzmit Körfezi'nde midye avlayanlara ceza
İzmit Körfezi'nde yasak olmasına rağmen yaklaşık 200 kilo midye avlayan T.G.B. ve Z.D. yakalandı. Midyeler yeniden denize bırakılırken, T.G.B. ve Z.D'ye 1155'er lira ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, İzmit Körfezi'nin Ömer Türkçakal Bulvarı sahil kesiminde avlanan T.G.B. ve Z.D'yi yakaladı.

"Hırsızlık mı yapayım"

Deniz içerisindeyken zabıtaların çağırmasıyla dışarı çıkan 2 kişi suçlarını kabul ederken, yasak olmasına rağmen midye avlamaları nedeniyle ceza yazılacağını öğrenince görevlilerle tartıştı.Ceza kesmek için kimlik isteyen İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri ve zabıta ekiplerine, "Hırsızlık mı yapayım" diye cevap veren 2 kişi kimliklerini vermedi. T.G.B. ve Z.D. polis ekiplerince Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Su Ürünleri Kanunu gereğince bin 155'er lira para cezası uyguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri denize girerek yaklaşık 200 kilo midyeyi tekrar denize bıraktı.

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