İzmit Körfezi'nde yakıta bulunan kuşlara tedavi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde yaşanan yakıt sızıntısıyla ilgili diğer devlet kurumları ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürürken, çevre olayından etkilenen kuşlar için de seferber oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin örnek Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne alınan kuşlar, burada görevlendirilen özel ekiplerce tedavi ediliyor. Yıkanan ve bakımı yapılan kuşlar, daha sonra kuvöze alınıyor.

ÖZEL ODADA KUVÖZLÜ TEDAVİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri İzmit Körfezi’nde meydana gelen sızıntı ile ilgili zarar gören kuşların tedavisi için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel ekip ve oda hazırlandı. Körfez’den alınan kuşların bu özel odada ilk önce temizliği yapılıyor. İki farklı banyoda temizliği yapılan kuşların gerekli bakımları da yapılıyor. Hayvanlar için özel hazırlanan kuvöze koyulan kuşlar, burada tedavisinin sonuçları gözleniyor.

HAVADAN VE KARADAN ÇALIŞMA

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi sızıntının son durumunu gözlemlemek için deniz uçağı ile sürekli havadan inceleme yapıyor. Havadan sızıntının değişimleri takip edilerek karadaki ekiplere sürekli bilgi veriliyor. Deniz araçları ile de diğer kurumlarla beraber temizlik çalışmalarını sürdürülürken, sızıntının en kısa zamanda bertaraf edilmesi için Büyükşehir ekipleri aralıksız görev yapıyor.