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İzmit Körfezi'ndeki yakıt sızıntısı kontrol altına alındı

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İzmit Körfezi'ndeki yakıt sızıntısı kontrol altına alındı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İzmit Körfezi'ndeki yakıt sızıntısının kontrol altına alındığını açıkladı.

Dün sabah saatlerinde Körfez ilçe Tütünçiftlik Sahili’nde sabah yürüyüşüne çıkanlar,denizin ziftle kaplandığını görünce şoke olmuştu. Yetkililere haber verilmesi üzerine harekete geçilip, deniz ulaşımı durmuş gerekli kontroller yapılmıştı.

KONTROL ALTINDA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan İzmit Körfezi'ndeki kirlilik hakkında yapılan açıklamada Poliport Limanı olmak üzere, iskelelere yanaşmış gemilerin etrafı, bariyerlerle çevrilirken, skimmer yardımıyla yakıtın toplandığı ifade edildi.

DENİZ TRAFİĞİ AÇILDI

İzmit Körfezi deniz trafiğinin açıldığı belirtilip, deniz kirliliğinin kontrol altına alındığı ve riskli bir durumun olmadığı kaydedildi.

EVYAPPORT, DPWORLD VE TÜPRAŞ LİMANI ETKİLENDİ

İzmit Körfezi'nde yakıt sızıntısından dolayı meydana gelen deniz kirliliğinde en çok Evyapport, DP WORLD Yarımca ve Tüpraş'ın etkilendiği öğrenildi.

Körfez'de şoke eden görüntü

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