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İzmit Körfezi'ndeki yakıt sızıntısıyla ilgili önemli açıklama

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İzmit Körfezi'ndeki yakıt sızıntısıyla ilgili önemli açıklama
Dilovası'nda bir limanda iki tank arasında ikmal yapılırken denize akaryakıt sızması üzerine çalışma başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, yaptığı açıklamada, Dilovası'ndaki bir limanda 2 tank arasında ikmal yapılırken denize fuel oil maddesi sızdığını söyledi.

Limanın anlaşmalı olduğu şirketin bölgeye bariyer çektiğini ifade eden Kahraman, körfezde etkili olan lodos sonrasında dalgaların akaryakıtı bariyerin dışına taşırdığını kaydetti.

Kahraman, lodosun etkisiyle akaryakıtın Derince kıyılarına kadar geldiğini dile getirerek, "Parça parça gelmiş kıyıya. İlgili firma bize 200 litre kadar sızıntı olduğunu bildirdi. 2 tank arasında ikmal yapılırken sızma olmuş. Drenajdan dereye, dereden de körfeze sızmış. O kadar önemli bir kirlilik yok. Fuel oil olduğu için ağır bir madde, belirli yerlerde birikintiler oluşturmuş. Böyle olunca bayağı yoğun kirlilik var gibi gözüküyor ama parça parça var." şeklinde konuştu.

"Numuneler TÜBİTAK MAM'a gönderildi"

Akaryakıttan numuneler alındığını anlatan Kahraman, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezine (MAM) gönderildi. Parmak izi analizi yapılacak. Onlardan akan malzemeyle diğer limanlarda gözüken kirlilikle ilgili örneklemeler alındı. Parmak izi analizi yapacak. Laboratuvar analizi daha çıkmadı. Olaydan sonra biz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı da gerekli çalışmayı yaptık. Sızıntı olan ve akaryakıt bulunan yerlerde temizleme çalışması yapılıyor. Aynı zamanda o bölgedeki limanlar kendilerine sızıntı gelmemesi için önlemler aldı." ifadesini kullandı.

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