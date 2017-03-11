İzmit Lisesi, KOÜ’yü Tanıdı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Şerife Akça, KOÜ İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Şefika Yurdakul ve Dileknur Ceylan, İzmit Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere KOÜ İletişim Fakültesi’ni tanıttılar.

İzmit Lisesi Müdürü Fatih Taşdelen, okul öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı tanıtımda, İletişim Fakültesi’nin uygulama birimleri, verilen eğitimler ve bölümler hakkında bilgi verildi. Prof. Dr. Emel Şerife Akça İletişim Fakültesi öğrencilerinde olması gereken özelliklerden bahsederken, “Ben okuyacağım ve okuduklarımı aktaracağım demiyorsanız iletişim fakültesi size uygun bir yer değil. Ama benim hayatta anlatmak istediğim bir şeyler var, okurum bu hayatı merak ediyorum, anlamak istiyorum diyorsanız, bu bölüm sizin için uygun bir bölüm” dedi. Araştırma Görevlisi Şefika Yurdakul ve Dileknur Ceylan da Kocaeli Üniversitesi Haber Ajansı (KOÜHA)’nın çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi.