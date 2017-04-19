İzmit Lisesi’nde Turizm Şenliği

İzmit Lisesi’nde gerçekleşen 1’inci İzmit Lisesi Turizm ve Kültür Şenliği büyük beğeni topladı.

Beden Eğitimi öğretmeni Elif Nur Nacaroğlu’nun danışmanlığını yaptığı; İzmit Lisesi Gezi Tanıtım ve Turizm Kulübü tarafından düzenlenen 1.İzmit Lisesi Turizm ve Kültür Şenliği’ni bugün okul bahçesinde gerçekleşti. Etkinliğe İzmit Belediye Başlan Vekili İbrahim Bulut, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Şenlik hakkında bilgi veren Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Nur Nacaroğlu, “Bu şenliği organize etmemizdeki ilk neden genç neslin öz kültürünü tanıması, özümsemesi ve gelecek nesillere de aktarabilecek donanıma sahip bir fert yetiştirecek gençlerin ülkemizdeki Turizm ve Kültür zenginliğini tanımaları, farklılıklarımızı fark etmeleri, güçlü bir nesil yetiştirirken kültürlü ve ülkesine sahip çıkan, zenginliklerini koruyan ve geliştiren birer birey olmalarını sağlamaktır. Şölenimizde bir fiil 200 öğrenci görev almış olup, 96 öğrencimizin de destekleri olmuştur. Öğrencilerimizin yanı sıra, velilerimiz, Okul Aile Birliği, idaremiz, öğretmenlerimiz İzmit Lisesi Mezunlar Derneği’nin yanında resmi kurum ve kuruluşlarımız, kültür dayanışma derneklerimiz, İzmit esnafı, yerel halkımıza da desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi gençlerimize okulumuz ve kulübümüz adına bir borç biliriz” dedi.

ŞÖLEN PROGRAMI

Şölen çerçevesinde; Fotoğraf sergisi açılışı, Oda Müziği, Kokteyl, Zeybek Halk Oyunları Gösterisi, Yöresel Yemek Yapma Yarışması, Şarkı ve Türküler, Kocaeli Yöresel Kıyafet Defilesi, Sıra Gecesi Canlandırması, Ülkemizde Kullanılan Dillerin Tanıtım Canlandırması, Teşekkür Belgelerinin Sunumu, Sandalye Kapma Yarışması, Yemek Yeme Yarışması, Halay – Horon, Konser gerçekleşti.

Ayşegül Kalaycı



