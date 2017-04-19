  • BIST 91.249
  • Altın 151,692
  • Dolar 3,6688
  • Euro 3,9332
  • Kocaeli 20 °C

İzmit Lisesi’nde Turizm Şenliği

»
İzmit Lisesi’nde Turizm Şenliği
İzmit Lisesi’nde gerçekleşen 1’inci İzmit Lisesi Turizm ve Kültür Şenliği büyük beğeni topladı. 

Beden Eğitimi öğretmeni Elif Nur Nacaroğlu’nun danışmanlığını yaptığı; İzmit Lisesi Gezi Tanıtım ve Turizm Kulübü tarafından düzenlenen 1.İzmit Lisesi Turizm ve Kültür Şenliği’ni bugün okul bahçesinde gerçekleşti. Etkinliğe İzmit Belediye Başlan Vekili İbrahim Bulut, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Şenlik hakkında bilgi veren Beden Eğitimi Öğretmeni Elif Nur Nacaroğlu, “Bu şenliği organize etmemizdeki ilk neden genç neslin öz kültürünü tanıması, özümsemesi ve gelecek nesillere de aktarabilecek donanıma sahip bir fert yetiştirecek gençlerin ülkemizdeki Turizm ve Kültür zenginliğini tanımaları, farklılıklarımızı fark etmeleri, güçlü bir nesil yetiştirirken kültürlü ve ülkesine sahip çıkan, zenginliklerini koruyan ve geliştiren birer birey olmalarını sağlamaktır. Şölenimizde bir fiil 200 öğrenci görev almış olup, 96 öğrencimizin de destekleri olmuştur. Öğrencilerimizin yanı sıra, velilerimiz, Okul Aile Birliği, idaremiz, öğretmenlerimiz İzmit Lisesi Mezunlar Derneği’nin yanında resmi kurum ve kuruluşlarımız, kültür dayanışma derneklerimiz, İzmit esnafı, yerel halkımıza da desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi gençlerimize okulumuz ve kulübümüz adına bir borç biliriz” dedi. 

ŞÖLEN PROGRAMI
Şölen çerçevesinde; Fotoğraf sergisi açılışı, Oda Müziği, Kokteyl, Zeybek Halk Oyunları Gösterisi, Yöresel Yemek Yapma Yarışması, Şarkı ve Türküler, Kocaeli Yöresel Kıyafet Defilesi, Sıra Gecesi Canlandırması, Ülkemizde Kullanılan Dillerin Tanıtım Canlandırması, Teşekkür Belgelerinin Sunumu, Sandalye Kapma Yarışması, Yemek Yeme Yarışması, Halay – Horon, Konser gerçekleşti. 

Ayşegül Kalaycı

prr.jpg

stt.jpg
 

Bu haber toplam 113 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yuvacık Barajı: %9819 Nisan 2017 Çarşamba 12:04
  • Yerli ''Transformers'' Kocaeli'ye gelecek19 Nisan 2017 Çarşamba 11:51
  • Doğan açıkladı: İzmit'in kurtuluşuna yetişecek19 Nisan 2017 Çarşamba 11:49
  • 15 Temmuz şehitlerinin anısı yaşatılacak19 Nisan 2017 Çarşamba 11:45
  • Kartepe planları askıya çıkacak19 Nisan 2017 Çarşamba 11:30
  • Yakalandı, kapısına mühür vuruldu! 1 ay ticaretten men19 Nisan 2017 Çarşamba 11:23
  • Dikkat! Bu otopark kapatıldı19 Nisan 2017 Çarşamba 10:43
  • Hatipköy’de EVET, HAYIR’dan iki fazla 19 Nisan 2017 Çarşamba 10:36
  • Demir:“Geleceği ancak birlik, dayanışma ve uyum içinde inşa edebiliriz”19 Nisan 2017 Çarşamba 10:12
  • Haydi çocuklar, festivale19 Nisan 2017 Çarşamba 10:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti