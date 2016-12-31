İzmit Meclisi 3 Ocak’ta 

İzmit Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü saat 14.00’te yapacak. Meclis gündeminde 16 madde bulunuyor.

TRAMVAYZEDE’YE DESTEK

İzmit Belediye Meclisi’nde, tramvay yolu inşaatı nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaflara yönelik uygulamalar hakkında hazırlanan komisyon raporu ele alınacak. İzmit Belediyesi’nin ihtiyaçlar için 30 kişilik bir otobüs satın alma talebi meclis onayına sunulacak. Yeni yılın ilk meclis toplantısında Halk Eğitim Merkezi binası ile halen Acısu Vergi Dairesi’nin kullandığı tarihi Fransız Mektebi Binası’nın İzmit Belediyesi’ne devre konusunda resmi girişim için de karar alınacak.